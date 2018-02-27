Проба пойманного на допинге россиянина показала рекордное содержание мельдония

Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой стали бронзовыми призерами олимпийского турнира в дабл-миксте

В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, лишенного бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, была найдена рекордная концентрация мельдония. Об этом говорится в мотивировочной части дела, заведенного в отношении россиянина Спортивным арбитражным судом (CAS).

В опубликованном на сайте CAS документе сказано, что 12 февраля во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане Крушельницкий сдал допинг-тест, в котором было обнаружено 8069 нанограмм на миллилитр мельдония. Во второй пробе керлингиста, взятой днем позже, концентрации запрещенного вещества снизилась до 5721 нг/мл, пишет mk.ru.

Согласно картотеке CAS, у российской теннисистки Марии Шараповой, которая также отбыла дисквалификацию за мельдоний, концентрация составляла всего 890 нг/мл, а у не допущенного до Игр-2018 конькобежца Павла Кулижникова – 0,7 нг/мл.

«Спортсмен в ходе дальнейших дисциплинарных разбирательств оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип „отсутствия вины самого спортсмена или халатности“», – отмечается в сообщении арбитража.

Напомним, Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой стали бронзовыми призерами олимпийского турнира в дабл-миксте. Однако 22 февраля CAS постановил лишить российских керлингистов награды, так как допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат.

Российская сторона высказывала предположения, что препарат, который не дает никакого терапевтического преимущества, могли подмешать в еду или напиток спортсмена без его ведома. Крушельницкий временно отстранен от участия в соревнованиях, пока не будет принято окончательное решение по его делу.