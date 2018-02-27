Лучший вариант для здоровья – это полностью отказаться от курения

Хоть и далеки мы от Европы, но и у нас набирает популярность концепция снижения вреда. Что это за зверь такой? А это когда ты понимаешь, что у тебя есть вредная привычка, но просто так отказаться от нее не можешь и пытаешься минимизировать вред.

Наглядно это можно увидеть на примере курильщиков, для которых табачный гигант «Филип Моррис», вложив в научные исследования миллионы долларов, разработал инновационную систему нагревания табака. Нагревает, но не горит. Вкус табака есть, но вред минимален. Ведь уже давно доказано, что вреден не столько сам никотин, сколько продукты горения.

Выход на казахстанский рынок нового альтернативного продукта был столь успешен, что география присутствия IQOS расширяется. Теперь его можно приобрести и в казахстанской столице.

Система IQOS состоит из двух частей – держателя и зарядного устройства. Она используется только с нагреваемыми табачными палочками (стиками). Вставив табачный стик в держатель, пользователь вдыхает пар от табака, нагретого до температуры не более 350°C. Для сравнения – температура на кончике горящей сигареты составляет порядка 900 градусов.

Система IQOS уже продается в тридцати восьми странах, включая Японию, Италию, Швейцарию, Канаду и Россию. Она оказалась настолько успешной и так пришлась по вкусу совершеннолетним курильщикам, что с момента ее запуска в 2014 году, около 5 миллионов отказались от курения сигарет, переключившись на нее.

Технология, которая применяется в IQOS, создана в Центре исследований и разработок Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) в Швейцарии. Над ее созданием трудились более 400 ученых со всего мира. А сумма инвестиций в проект превысила 4.5 миллиарда долларов США. В результате, на рынок было выведено действительно революционное предложение, которое является приемлемой альтернативой сигаретам, что подтверждается не только обширными клиническими и лабораторными исследованиями ФМИ, но и исследованиями независимых институтов в разных странах.

«Наша компания стоит на пороге революционной трансформации – мы поставили себе цель создать будущее без табачного дыма и хотим, чтобы альтернативные бездымные продукты как можно скорее заменили сигареты. Я уверен, что это лучшее, что можно сделать для потребителей, которые иначе продолжили бы курить обычные сигареты», - отметил глава ТОО «Филип Моррис Казахстан» Айбат Ахметалимов.

Разработчики новой инновационной системы при этом честно добавляют, что и их современное детище – это не панацея. Лучший вариант для здоровья – это полностью отказаться от потребления никотина. Но для тех, кто это пока не готов сделать или попросту не может, именно IQOS может стать спасительной и, несомненно, более приемлемой альтернативой традиционным сигаретам.