Подмену в роддоме обнаружили спустя 40 лет

Матери двух девочек, появившихся на свет в Пожвинской участковой больнице Пермского края, готовятся подать в суд после того, как выяснили, что их детей перепутали в родильном отделении почти 40 лет назад, сообщает РИА новости.

Роды случились накануне Международного женского дня — 7 марта 1978 года. В один день на свет появились сразу четыре малыша. Спустя время при выписке акушеры перепутали девочек двух из родивших тогда матерей — Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.

"Как такое могло случиться и кто в этом виноват, узнать сегодня будет невозможно, но взыскать моральный ущерб за эту подмену вполне реально. Сейчас мы вместе с пострадавшими готовим исковые заявления в суд", — рассказывает адвокат пострадавших Игорь Саввин.

Подозрения на то, что Римма Швецова воспитывает чужого ребенка, появились у нее практически сразу после того, как она забрала новорожденную из больницы, но придавать значения своим опасениям молодая мама не стала. Сомнения начали усиливаться по мере взросления дочки Вероники. Отсутствие внешнего сходства с родителями стало поводом для постоянных ссор с супругом. Разбирательства закончились разводом.

В семье Савельевых, напротив, на непохожесть дочки с мамой и папой не обращали внимания. О том, что Татьяна может оказаться чужим ребенком, узнали только после того, как свои подозрения озвучила ее вероятная биологическая мать Римма Швецова.

По словам адвоката, в поисках правды Швецова обратилась в программу "Пусть говорят" Первого канала. Во время записи выпуска сомнения пермячки подтвердились — ДНК-тесты показали родство Татьяны Савельевой со Швецовыми, а Вероники Швецовой — с Савельевыми. Результаты исследований шокировали обе семьи.

Судьбы подмененных в роддоме женщин сложились совершенно по-разному, говорит Саввин. Для одной перепутанной девочки ошибка стала трагедией, для другой — счастливым стечением обстоятельств. Судьбоносной подмена явилась и для матерей.

"Моральный вред включает в себя понятие нравственных страданий, которые у всех индивидуальны. В этой истории ущерб, причиненный одной ошибкой в больнице, на всех сказался по-разному, поэтому мы готовим четыре иска от каждой пострадавшей", — поясняет Саввин.

В качестве ответчиков во всех исковых заявлениях, по данным адвоката, выступят министерство здравоохранения Пермского края, министерство здравоохранения России, министерство финансов России, правительство Пермского края и Пожвинская участковая больница.

Пока пострадавшие женщины не определились с размерами исковых требований. Известно лишь о том, что суммы в заявлениях будут разные — в зависимости от степени страданий, причиненных каждому участнику этой истории.

По решению адвоката, все иски будут поданы в Ленинский районный суд Перми — по месту нахождения регионального минздрава.

В самом ведомстве на запрос РИА новости, касающийся врачебной ошибки 40-летней давности, пока не ответили.

"Будут ли в суде учитывать результаты ДНК-экспертизы, говорить рано. Заключения были информационными, а не судебными. Не исключено, что ответчики посчитают их ничтожными и потребуют провести повторный анализ", — считает Саввин.

Адвокат предполагает, что эта история уникальна в российской судебной практике. Ранее подмены в роддомах были обнаружены лишь в трех случаях, два из которых произошли в Челябинской области и один — в Орловской, где чеченская семья воспитывала русского мальчика. Однако срок давности в этих происшествиях значительно меньше. При этом во всех историях суд встал на сторону потерпевших. В частности, в Челябинске одной из перепутанных в роддоме девочек — 30-летней Екатерине Тугановой — суд присудил выплатить компенсацию в миллион рублей.

"Первое заявление в суд на возмещение морального вреда мы планируем подать в конце марта. Точная дата будет зависеть от срока выхода в телевизионный эфир программы. Это важно, поскольку видеозапись будет приобщена к документам по делу", — подчеркнул Саввин.

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