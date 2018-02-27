Ты продаешь товары по интернету и платишь подоходный налог?

Хватит платить и вот почему

Принятие нового фискального акта страны ознаменовалось появлением новых механизмов стимулирования электронной торговли.

В частности, если предприниматель занимается электронной торговлей товарами, то он вообще может не платить подоходный налог с доходов, полученными от такого вида деятельности.

В частности, в отношении корпоративного подоходного налога п. 3 статьи 293 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 (далее - Налоговый Кодекс) года установил полное освобождение доходов юридических лиц от электронной торговли товарами при соблюдении следующих условий.

Условие 1.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должно пользоваться специальными налоговыми режимами, предусмотренными для малого бизнеса (см. первый абзац п.3 статьи 294 Налогового Кодекса и п. 2 статьи 357 того же Кодекса соответственно).

Придется отказаться от режимов патента или упрощенной декларации.

Условие 2

Доходы Налогоплательщика хозяйствующего субъекта от осуществления электронной торговли товарами должны составлять не менее 90 процентов от всех доходов, получаемых за год (см. второй абзац п.3 статьи 294 Налогового Кодекса для юридического и второй абзац п. 2 статьи 357 того же Кодекса для индивидуального предпринимателя).

Условие 3.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны реализацию только товаров и только физическим лицам (см. п.п. 65) п.1 статьи 1 Налогового Кодекса).

При этом, товар -есть любой продукт труда, предназначенный для продажи или обмена (см. п.п.19) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности»)

Необходимо осуществлять непосредственно реализацию товаров. Работы услуги в данный режим не попадают.

Условие 4.

Реализация товаров должна производиться через через интернет-магазин и (или) интернет-площадку (см. п.п. 65) п.1 статьи 1 Налогового Кодекса).

Обычный сайт с указанием что он является интернет - магазином, перечня товаров и цен на них а также контактными данными продавца признается интернет-магазином

Условие 5.

Оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме. Это означает, что для подтверждение своего намерения приобрести тот или иной товар, покупатель осуществляет путем последовательных действий на сайте вашего интернет магазина (см.второй абзац п.п. 65) п.1 статьи 1 Налогового Кодекса).

Условие 6.

Оплата за товары производится безналичным платежом (см.третий абзац п.п. 65) п.1 статьи 1 Налогового Кодекса).

Условие 7.

Наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

При этом нет необходимости заключать долгосрочные договоры с транспортными или почтовыми компаниями, достаточно иметь подтверждения что тот или иной товар был отправлен транспортной компанией или почтой. (см. четвертый абзац п.п. 65) п.1 статьи 1 Налогового Кодекса).

В частности, договор перевозки груза оформляется составлением транспортной накладной, коносамента, товарно-транспортной накладной или иного документа на груз, предусмотренных законодательными актами о транспорте (см. п.2 статьи 689 Особенной части Гражданского Кодекса Казахстана).

При использовании услуг почты при отправке товара, почтовый оператор должен выдать квитанцию (см. Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 65. «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи»).

Условие 8.

Необходимо направить уведомление в налоговые органы о том, что субъект предпринимательства намерен заниматься электронной торговлей товарами.

Для этого, в п. 40 приложения 3 к Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» предусмотрено уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, которое должно быть направлено в органы государственных доходов, в течение трех дней ДО (!) начала торговли, следовательно, доходы от продаж, совершенных до этого срока подлежат налогообложению в общем порядке.

Налоговый орган самостоятельно производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в течение трех рабочих дней с даты подачи уведомления

Обращаем внимание, что при осуществлении электронной продажи товаров, предприниматели должны руководствоваться Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 720. «Об утверждении Правил осуществления электронной торговли»

Масатбаев Айдар

Масатбаева Айгерим

Эксперты - консультанты