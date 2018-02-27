Сергей Хорошун отчитался по строительству проблемных объектов Астаны

Первый заместить акима Астаны Сергей Хорошун рассказал о предпринимаемых мерах по завершению строительства проблемных объектов города. Об этом стало известно в ходе еженедельного аппаратного совещания, сообщает пресс-служба Асета Исекешева.

«На прошлой неделе на заседании МВК было рассмотрено 24 объекта. Идет информационная работа с ЖСК по механизму достройки в рамках программы «Нурлы Жер». В пятницу еще одно ЖСК „Пана-Комфорт» определило частного инвестора для самостоятельной достройки (ТОО „Лея»)», — сообщил Сергей Хорошун.

По его словам, по 4 жилым комплексам «Азбуки жилья» ЖСК заключены договоры с аудиторскими компаниями. По остальным объектам, данной компании переданным на рассмотрение уполномоченной организации «Елорда курылыс компаниясы», совместно с ЖСК продолжаются работы по выбору компаний для проведения финансового и технического аудита.

Также Сергей Хорошун отметил, что в настоящее время на рассмотрении уполномоченной организации ТОО «Елорда курылыс компаниясы» 16 объектов («Жагалау 3», «Жагалау 4» «Шыгыс», «Столичный-2», «Гарант», «Династия», «Есиль 2», «Арыстан», «Араби 2», «ТК-1», «Туран Сыганак», «Жеты жол», «Комсомольский», «Айсанам Де Люкс», «Кomfort Deluxe», «Садовые кварталы»).

По 10 объектам ЖСК определяются со способом завершения строительства объектов:(«Хазрет», «Самал», «Прага», жилой комплекс юго-восточнее пос. Коктал (лот 1,2,3),»Тамаша уй», «Оберег», «Зере-1», «Зере-2», «Акжол», «Магистральный 3» (3очередь)).

По 7 жилым комплексам («Рух», «Аниса 2,3», «Коктал», «МЖК Асар», «Абат», «ЖК по 150 лет Абая», «Пана»), ЖСК заключили договоры о совместной деятельности с частными инвесторами и будут завершать строительство без участия программы «НурлыЖер».

По оставшимся 6 объектам («Фьючи хом», «Жастар-4», «Алтын Булак», «Акерке -2», «Мунар 2», «Кургальджинский квартал») вопрос по достройке в рамках программы будет рассмотрен после передачи объекта в ЖСК.