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Американка прославилась в Twitter благодаря незваному коту

27 февраля 2018, 12:42

Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.

Жительница Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота, сообщает РИА Новости.

Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.

"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", — написала Брена в твите.

В комментариях многие пользователи посочувствовали ей и поделились своими историями о том, как в их жизни появлялись нежданные коты.

"У меня тоже не было кота… Пока прошлой зимой этот парень не проследовал в дом за моей собакой и больше не уходил".

​"Покормила его один раз и всё, теперь он живет здесь".

​"У меня тоже нет кота, но вот этот парень появляется каждый день".

Кроме того, некоторые призвали Брену оставить кота себе, однако она утверждает, что у него уже есть владелец.


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