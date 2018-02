Американка прославилась в Twitter благодаря незваному коту

Жительница Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота, сообщает РИА Новости.

Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.

"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", — написала Брена в твите.

Two things:

1. I don’t have a cat............

2. I DON’T HAVE A CAT pic.twitter.com/6WQRIQpA86 — brena. (@brenaclifton) 24 февраля 2018 г.

В комментариях многие пользователи посочувствовали ей и поделились своими историями о том, как в их жизни появлялись нежданные коты.

I didn't have a cat either...until last winter when this little guy followed my dogs into the house and never left. ????❤???? pic.twitter.com/oPGJaEGKfL — JenniMarie (@JenniMarie1971) 25 февраля 2018 г.

"У меня тоже не было кота… Пока прошлой зимой этот парень не проследовал в дом за моей собакой и больше не уходил".

Fed Him 1 Time Now He Lives Here ???? pic.twitter.com/cLCWHyGvnp — LeeLee???? (@bigbomblee) 25 февраля 2018 г.

​"Покормила его один раз и всё, теперь он живет здесь".

​"У меня тоже нет кота, но вот этот парень появляется каждый день".

I don’t have a cat either but this guy shows up every day pic.twitter.com/aAt1OXNy7s — saadiyaaaaaaas (@SaadiyahDaud) 25 февраля 2018 г.

Кроме того, некоторые призвали Брену оставить кота себе, однако она утверждает, что у него уже есть владелец.