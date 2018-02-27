Volvo отказалась от разработки новых ДВС

Нынешнее поколение бензиновых и дизельных двигателей Volvo Drive-E станет последним в истории бренда. Как сообщает roadandtrack.com со ссылкой на главу «Вольво» Хокана Самуэльссона, компания решила больше не инвестировать в разработку ДВС, сосредоточившись на электрификации.

Это не означает, что двигатели внутреннего сгорания, в особенности – новейший трехцилиндровый агрегат, исчезнут мгновенно: компания продолжит выпускать топливные машины. В 2021 году Volvo начнет использовать платформу SPA второго поколения (первое лежит в основе всех автомобилей 90-й серии и новых XC60 и V60), но двигатели будет устанавливать примерно те же, что и сейчас – лишь модернизированные, а не принципиально новые.

С 2019 года у каждого Volvo будет не менее двух электрифицированных версий – как у нового универсала V60, для которого предлагаются плагин-гибридные установки на 340 и 390 л.с. Тогда же выйдет первая полностью электрическая модель марки, основанная на концепте 40.2.

Текст: Александр Орехов

Фото: Volvo

Via cartimes