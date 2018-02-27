Умер первый казахский спортивный комментатор Султангали Каратаев

В возрасте 81 года ушел из жизни первый казахский спортивный комментатор Султангали Каратаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каратаев родился 23 июня 1936 года в Актюбинской области. Он работал диктором на Казахском радио и комментатором на Казахском телевидении в 70-80-е годы. Он работал в паре с другим известным комментатором Владимиром Толчинским. Они проводили трансляции по всем видам спорта.

В 80-е он перешел в печатное издание "Жалын". В годы независимости работал в различных газетах и журналах. Казахстанская федерация футбола неоднократно предоставляла его к медалям и орденам.

В 2006 году Каратаев получил звание почетного гражданина Айтекебийского района Актюбинской области. Его учениками являются легендарные комментаторы Диас Омаров, Рабат Жанибеков и многие другие.