Apple выпустит собственные полноразмерные наушники

Компания Apple занята разработкой "премиальных" наушников закрытого типа под собственным брендом. Дебют новинки может состояться до конца этого года. Об этом пишут авторы издания Apple Insider, ознакомившиеся с содержанием аналитической записки эксперта KGI Securities Мин-Чи Куо, сообщает vesti.ru.

Наушники Apple, говорится в докладе, окажутся "такими же удобными, как AirPods, но предложат лучшее качество звука". По информации Куо, стоить они будут дороже беспроводной гарнитуры, которая в США продается за $159. Показать их могут в IV-м квартале — предположительно, в сентябре—октябре, вместе в новыми "айфонами".

Планы компании Тима Кука выйти на рынок высококачественных наушников не выглядят странно. Apple, напомним, уже продает флагманские "уши", но под брендом Beats by Dr. Dre, купленным в 2014 году за $3 миллиарда. Например, модель Beats Studio 3 Wireless, представленная прошлой осенью, оснащается таким же беспроводным чипом W1, как AirPods, что позволяет ей мгновенно и без проводов соединяться с близлежащими iPhone и "маками".

Про улучшение AirPods производитель тоже не забывает. Как рассказали источники Bloomberg на прошлой неделе, устройство 2-го поколения получит процессор W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к корпусу. Анонс обновленной модели также ожидается осенью.