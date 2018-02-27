Новый седан KIA K3 поступил в продажу

Напомним, мировая премьера нового компактного седана от корейского бренда состоялась в начале текущего года в США, где автомобиль предлагается под именем KIA Forte. Совсем недавно компания рассекретила модель KIA K3 нового поколения, а теперь запускает её продажи.

Как отмечалось ранее, компактный седан KIA K3/Forte/Cerato нового поколения немного подрос в длину – до 4 640 мм (+80 мм). При этом расстояние между осями осталось на прежнем уровне и составляет 2 700 мм. Объём багажного отделения вырос до 502 литров.

Седан KIA K3 нового поколения стал первой моделью корейского бренда, которая оснащается новым 1,6-литровым двигателем семейства Smart Stream. Бензиновый движок выдаёт 123 силы, а его крутящий момент достигает 154 Нм. Заявленный расход топлива – 6,6 литра на 100 км пути.

В арсенале компактного KIA K3 нового поколения имеются такие «фишки», как несколько подушек безопасности, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, светодиодная светотехника и множество систем безопасности и помощи водителю.

Минимальная цена седана KIA K3 нового поколения в Южной Корее – от 15 900 000 вон, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 4 560 000 тг.. Как рассказали в компании, с 13 февраля (с момента начала приём заказов) автомобиль зарезервировало свыше шести тысяч человек.

Via livecars