Неймар может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" из-за травмы

У бразильского футболиста, который получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Марселем", диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости

Футболист французского ПСЖ Неймар получил травму в домашнем матче 27-го тура национального чемпионата с "Марселем", который прошел 25 февраля (3:0). Как сообщает официальный сайт парижского клуба, у бразильского нападающего растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости, пишет ТАСС.

Официальной информации о сроках восстановления игрока нет, однако, как сообщают испанские СМИ, на восстановление после подобной травмы обычно требуется около месяца. Скорее всего, Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", который состоится 6 марта в Париже.

Первая игра в Мадриде завершилась победой "Реала" со счетом 3:1.