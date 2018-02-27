Книгу с расследованиями Бендицкого выпустят в Казахстане
Составителями книги стали его коллеги.
Коллеги скончавшегося журналиста Геннадия Бендицкого сообщили о выпуске книги с его журналистскими расследованиями. Книга будет называться "Беспредел. Реальная история Казахстана в начале XXI века". Об этом в Facebook сообщил Вадим Борейко, передает Zakon.kz.
По его словам, сигнальные экземпляры будут готовы в ближайшие дни.
"Эта книга – сборник лучших расследований Гены, опубликованных с начала 2000-х", - написал Борейко.
Составителями книги стали его коллеги Марат Асипов, Яна Дексова (Алена Аукенова), Вадим Борейко, Сапа Мекебаев, Игорь Мельцер.
Напомним, известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий скоропостижно скончался 3 декабря 2017 года, в свой 47-й день рождения. Причиной стала продолжительная болезнь.
Фото: youtube.com.
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