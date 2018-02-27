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В Таиланде отказались освободить под залог российских "секс-инструкторов"

27 февраля 2018, 13:50

Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.

Полиция таиландского курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга", сообщил РИА Новости источник в полиции.

"Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных ведомством лиц, в отношении которых проводится следствие. Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, если суд разрешит внести залог, то арестованные смогут выйти на свободу.

"Однако они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя", — добавил он.

Всех арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и латвиец, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они в качестве инструкторов проводили нелегальный тренинг, за который брали с участников деньги. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.


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