Сагинтаев: Вопросы привлечения инвестиций - это персональная ответственность каждого акима

В 2017 году достигнут рост по всем основным показателям привлечения инвестиций.

Вопросы организации работы по привлечению инвестиций в рамках исполнения поручений uлавы государства рассмотрены сегодня на заседании Правительства РК. По итогам обсуждения Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по активизации и улучшению работы в данном направлении, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, Бакытжан Сагинтаев отметил, что в 2017 году достигнут рост по всем основным показателям привлечения инвестиций. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места. Инвесторам всех уровней оказывается государственная поддержка.

Однако, несмотря на принимаемые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата, количество обращений иностранных инвесторов по решению тех или иных проблемных вопросов на местах не снижается. Эти проблемы озвучиваются инвесторами в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата и других диалоговых площадок.

В Казахстане определен перечень из 145 приоритетных инвестпроектов, которые находятся на постоянном мониторинге. Все имеющиеся вопросы надо решать в оперативном порядке, в рамках «одного окна».

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» стоит задача по привлечению ТНК и «якорных инвесторов». Также для страны крайне важна реализация 51 казахстанско-китайских совместных проектов.

Премьер-Министр Казахстана обратил внимание министра по инвестициям и развитию Ж. Касымбека на проведение совместно с НК «Kazakh Invest» разъяснительной работы среди населения по каждому из этих проектов. Необходимо довести до людей, что это не старые, а новые проекты.

Бакытжан Сагинтаев также поднял вопросы привлечения инвестиций в моногорода. Привлечение «якорных проектов» должно было способствовать открытию в моногородах новых производств и новых рабочих мест. Однако, сейчас этому уделяется недостаточно внимания. В связи с чем, министру по инвестициям и развитию Ж. Касымбеку поручено взять вопрос на контроль.

Для усиления работы по привлечению инвестиций в регионах созданы все необходимые условия. В каждом регионе определены спецзамакимы по инвестициям, открыты региональные представительства «Казах Инвест» и центры обслуживания инвесторов, созданы региональные штабы для решения проблем инвесторов. Несмотря на это, в ряде областей, в том числе в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской областях вопросы привлечения инвестиций на очень низком уровне в сравнении с другими регионами.

Бакытжан Сагинтаев поручил акимам областей строго контролировать вопросы привлечения инвестиций и напомнил им об эффективности работы новых и уже запущенных ранее проектов.

Контроль за исполнением поручений возложен на первого заместителя Премьер-Министра Аскара Мамина.

Фото: primeminister.kz