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Сотрудников СИЗО, по вине которых сбежал опасный рецидивист, накажут

27 февраля 2018, 13:56

В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по халатности.

Сотрудники следственного изолятора, которые допустили побег мужчины, будут привлечены к ответственности за халатность, сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает Sputnik Казахстан.

"Как он сбежал, выясним во время следствия. Его задержали ночью в 21.50 часов, совершил побег в 12.05 часов в воскресенье. Задержали, возбудили уголовное дело, он будет привлечен к уголовной ответственности за побег. Одновременно возбуждено уголовное дело по халатности в отношении сотрудников", — сказал Касымов журналистам.

По словам министра, здание, в котором расположен следственный изолятор, не соответствует требованиям, поэтому необходимо построить новое здание.

Ранее сообщалось, что 36-летний уроженец Карагандинской области Ерасыл Аргимбаев в полдень 25 февраля, находясь в прогулочном дворе, который расположен вплотную к одноэтажному корпусу здания, смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.

Мужчину задержали 26 февраля около полуночи в районе села Ахмет Нуринского района Карагандинской области, он ехал в легковом автомобиле в качестве пассажира. Сопротивления при задержании Аргимбаев не оказывал, он будет обратно доставлен в места лишения свободы.

Фото novostipmr.com


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