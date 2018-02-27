Aston Martin готовит сюрприз для Женевского автосалона

Никаких подробностей о новинке босс британской марки не рассекретил. В беседе с журналистами руководитель компании лишь рассказал:

«Это всегда гордый момент, чтобы увидеть плоды усилий компании на выставке в одном месте, но Женевская выставка в этом году обещает быть особенной. Кто знает, вы можете ожидать один или даже два сюрприза».

Что же представит британская марка в Женеве? Это может быть модель Aston Martin Vanquish, Aston Martin Valkyrie или Aston Martin RapidE. Помимо этого, компания разрабатывает свой первый в истории внедорожник и высокопроизводительную модель для вызова Ferrari 488 GTB.

Также не исключено, что компания Aston Martin представит на автосалоне в Женеве-2018 специальные версии существующих моделей. В общем, нам остаётся лишь набраться терпения и дождаться того момента, когда свою работу начнёт одна из крупнейших выставок автомобильной промышленности.

Via livecars