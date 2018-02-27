Умерла старейшая актриса Москвы

Старейшая актриса Московского академического театра имени Маяковского, народная артистка СССР Татьяна Карпова скончалась на 103-м году жизни, сообщает ТАСС.

"Татьяна Михайловна Карпова скончалась накануне", - сказала собеседница агентства.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Татьяна Карпова в 1932 году поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум, но вскоре отправилась в Москву, где держала экзамен в школу при МХАТ-2 и была принята вольнослушательницей. Позднее она перешла на курс Марии Бабановой в театральное училище при Московском театре Революции (с 1954 года - Театр имени Маяковского).

После окончания училища в 1938 году Карпова была принята в труппу "Маяковки", где и прослужила всю жизнь. Одной из первых заметных работ стала роль Любки Шевцовой в "Молодой гвардии" Фадеева. Спектакль поставил тогдашний худрук театра, знаменитый режиссер Николай Охлопков. Всего на счету Карповой более полусотни ролей, исполненных в таких спектаклях, как "Гамлет", "Медея", "Собака на сене", "Круг", "Мамаша Кураж и ее дети", "Таня" и многих других.

Карпова оставалась ведущей актрисой и при новом худруке "Маяковки" - Андрее Гончарове, с успехом играя в его постановках. Среди последних ролей артистки - Большая Ма в "Кошке на раскаленной крыше", Клавдия в "Детях Ванюшина", Сваха в "Банкроте".

Фото: Кино-Театр.РУ