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Бозумбаев рассказал об инвестициях в нефтегазовую промышленность РК

 

Министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал на заседании правительства об инвестициях в нефтегазовую промышленность Казахстана, передает Zakon.kz.

По его словам, в течение 26 лет нефтегазовая промышленность привлекла около 200 млрд долларов инвестиций.

«Топливно-энергетический сектор, особенно нефтегазовая промышленность, остается одним из приоритетных направлений для инвестиций. В частности, инвестиции в развитие месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак составили 121 млрд долларов США», - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время на этих трех крупных месторождениях были реализованы проекты по расширению производства на сумму 42,3 млрд долларов США.

«Из них 36,8 млрд долларов США были инвестированы в проект по развитию месторождения Тенгиз. В проект по переработке газа и расширению новых мощностей в Кашагане - 2 млрд долларов США. В проект по добыче нефти в Карачаганаке - 1,6 млрд долларов США. В рамках проекта расширения Карачаганака предусмотрено 1,9 млрд долларов США», - уточнил Бозумбаев.

 

27 февраля 2018, 14:04
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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