Высокие тарифы на комуслуги - единственный способ модернизировать инфраструктуру

Об уровне тарифов на коммунальные услуги для казахстанцев и возможных мерах помощи казахстанцам в их оплате рассказал в кулуарах Евразийского антимонопольного форума вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы все чаще жалуются на то, что в последнее время повышаются тарифы на коммунальные услуги для населения. По словам вице-министра, на сегодня это необходимо для продолжения ремонта коммунальных предприятий, замены старых теплотрасс и электросетей на новые.

«Высокие тарифы - не самый лучший вариант на сегодняшний день. Но это единственный способ провести модернизацию инфраструктуры, ее проводить необходимо постоянно. Износ идет ежегодно. Безопасным считается состояние сетей, износ которых не превышает 50%. По Казахстану в отдельных регионах он доходит до 80-90%, эту проблему надо решать. Мы ввели предельный тариф, и заметили положительную тенденцию по снижению износа сетей и нормативно-технических потерь в сетях, надеюсь, по итогам мониторинга 2018 года мы эти данные опубликуем», - сказал Серик Жумангарин.

При этом государство, по его словам, четко отдает себе отчет о том, что не все слои населения могут платить за коммунальные услуги, не экономя на других расходах.

«Сейчас в парламенте рассматривается проект закона «О естественных монополиях», в рамках которого новая тарифная политика будет сопровождаться новыми мерами адресной социальной помощи. Она будет эффективна, будет целенаправленно оказываться тем слоям населения, которые высокие тарифы в любом случае платить не смогут», - рассказал вице-министр.

Теоретически у государства есть возможность снизить предельные тарифы для монополистов в сфере коммунальных услуг. Однако низкие тарифы без субсидирования со стороны государства, по словам вице-министра, могут привести к тому, что через несколько лет износ сетей и потери в сетях не позволят предоставлять коммунальные услуги вообще.

«Сейчас государство не может в том объеме, как несколько лет назад, оказывать поддержку этому сектору. Связано с возможностями государства в экономике, пережитой серии кризисов. Соответственно, вопрос стоит не в том, высокий тариф или нет, а как человек пользуется коммунальными услугами. Можно по высокому тарифу потреблять мало, экономить, а можно в нескольких комнатах включать свет, топить крышу, полы - это при любом тарифе будет большой нагрузкой на семейный бюджет», - пояснил Серик Жумангарин.