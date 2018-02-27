Абаев прокомментировал заседание правительства, которое прошло на казахском языке

Министр информации и коммуникации Даурен Абаев прокомментировал встречу с Главой государства, которая прошла накануне, а также вопрос перехода Правительства и Парламента на государственный язык, передает корреспондент Bnews.kz.

"Глава государства отметил, что мы будем переходить на государственный язык на заседаниях Правительства и Парламента. Я думаю, что это вопрос сферы владения государственным языком каждого чиновника. Мысль Главы государства заключается в том, что за 26 лет независимости Правительство и Парламент должны переходить на государственный язык. Это зависит от степени владения государственным языком каждого гражданина Казахстана", - сказал министр.

Министр отметил, что Правительство и Парламент готовы перейти полностью на казахский язык.

"Президент всегда говорит, что мы казахский и русский язык не должны дискриминировать. Это вопрос, который будет решаться постепенно, без зажима и перегибания на местах", - подчеркнул глава МИК РК.

На вопрос, будут ли теперь заседания проходить на казахском языке, министр ответил, что в случае если чиновник не может свободно донести мысль на государственном языке, то доклады он может делать и на русском.

"Это зависит от степени владения казахским языком. Если отдельные граждани хотят донести свою мысль на русском языке, но они не владеют в должной мере казахским языком, думаю, лучше будет, если они донесут на русском языке. Но еще раз говорю, что все члены Правительства, как и депутаты хорошо владеют казахским языком", - заключил Даурен Абаев.

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