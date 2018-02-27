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Водитель такси "собрал" три автомобиля в Алматы

27 февраля 2018, 14:14

Водитель выехал на "главную", не убедившись в безопасности.

В Алматы на пересечении улиц Тургута Озала и Кулымбетова произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, таксист на SsangYong ехал по Кулымбетова в западном направлении. По какой-то причине он проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где в это время ехала Mazda 626. Кроссовер врезался в бок седана, отчего Mazda вылетела с дороги на тротуар. SsangYong, в свою очередь, столкнулся с Subaru Legacy, который задел Toyota Surf.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели участников ДТП и оставили их на месте.


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