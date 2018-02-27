"Нұр Отан" поддержит малый и средний бизнес

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" встретился сегодня в Алматы с представителями бизнес-сообщества. Маулен Ашимбаев рассказал предпринимателям, что партия по поручению Главы государства разрабатывает новый проект, направленный на поддержку и развитие бизнес инициатив.

"Президент ставит задачу - увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре ВВП до 50% к 2050 году. Поддержка и защита предпринимателей, в числе которых есть множество сторонников нашей политической организации, также должна стать одной из ключевых задач "Нұр Отана", - уверен Маулен Ашимбаев.

Разговор с бизнесменами проходил в неформальной обстановке. Предприниматели получили возможность задать Маулену Ашимбаеву любые волнующие их вопросы. Упрощение таможенных процедур, поддержка отечественных производителей, снижение процентных ставок по кредитам. Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" заверил предпринимателей, что все эти вопросы будут обязательно рассмотрены уже с участием экспертов и представителей Правительства.

"Мы будем на системной основе поддерживать малый и средний бизнес в нашей стране", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.