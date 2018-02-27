Преподаватель КазНМУ им.С.Асфендиярова опровергла информацию о продаже вуза

Она попросила прощения у руководства университета и своих коллег за такой поступок.

Преподаватель Казахского Национального медицинского университета им. С. Асфендиярова Данара Бекказинова накануне на своей странице в Facebook разместила информацию о продаже вуза, передает Zakon.kz.

Она отмечала, что вся территория университета была продана, 8 базовых кафедр уже переведено в микрорайон Горный гигант, где занятия проводятся в неприспособленных для этого помещениях - без естественного освещения и вентиляции. Остальные кафедры планируется переселить в марте.

Однако сегодня Данара Бекказинова опровергла эту информацию. По ее словам, своим постом она всех ввела в заблуждение.

" Эта информация не соответствует действительности. Я получила непроверенную информацию. У меня мама всю жизнь проработала в КазНМУ, более 20 лет я там работаю. Поэтому у меня был такой эмоциональный взрыв", - написала преподаватель.

Она также попросила прощения у руководства университета и своих коллег за такой поступок.

Фото: kursiv.kz