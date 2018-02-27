Винтовка не могла сама выстрелить - эксперт исключил роковую случайность в деле Токмади

В Тараз приехали американские специалисты-криминалисты Майкл Патрик Мерфи, Скот Майкл Перкинск и Ирис Дейлли, специализирующиеся на реконструкции убийств с применением огнестрельного оружия. Для допроса в суде их привлекла защита потерпевшей стороны - семьи Татишевых, передаёт корреспондент BNews.kz. Они смогут установить возможность самопроизвольного выстрела новой винтовки немецкого производства, принадлежащей убитому банкиру.

Судья определил, что зарубежные спциалисты будут допрошены в качестве экспертов, а не свидетелей, так как они не являлись очевидцами и участниками событий. Первым был допрошен Майкл Патрик Мерфи. Он подчеркнул, что для расследования данного дела была приглашена судебно-экспертная группа, состоящая из нескольких человек. Мерфи сообщил, что оружие было направлено на жертву, и выстрел мог произойти иключительно в том случае, если кто-то дотронется до курка.

"Обвиняемый говорил, что крючок мог задеть что-то в этом транспорте. Но это невозможно без контакта крючка, и траектория оружия была направлена. Оружие было только на заднем сидении (...) Оружие было направлено на жертву, он контролировал оружие. Выстрел мог произойти только после того, как кто-то дотронется до курка", - рассказал эксперт.

Майкл Патрик Мерфи также исключил одну из версий семьи погибшего банкира. Он заявил, что выстрел не мог быть совершен сидящим спереди человеком - охранником Татишева.

"Нет, он не мог это сделать никак. Мы рассмотрели все траектории и составили компьютерное моделирование, пуля вылетела именно с задней стороны немного снизу. Это не мог совершить человек, сидящий рядом", - добавил специалист.

Криминалист заверил, что винтовка не могла выстрелить самопроизвольно. Вместе с тем он опроверг все версии о том, что оружие могло быть неисправно.

"Оружие, которое использовалось в этом деле, было очень дорогим. Никогда не было такого, когда оружие могло выстрелить само. Мы также опросили человека, который постоянно чистил это оружие. Он сказал, что оно было в идеальном состоянии. После этого инцидента оружие было проверено полицией: не было доказательств, что оно могло самопроизвольно выстрелить. Эту версию подтвердил и казахстанский эксперт Ломакин. Он сказал, что это оружие не может самостоятельно выстрелить", - заключил Мерфи.

Эксперты-криминалисты подробно рассказали о проведённом компьютерном моделировании, благодаря которому была установлена траектория оружия: каким образом и как оно передавалось.

"Несколько разных показаний Токмади давал. И мы с командой пробовали доказать каждую из этих версий. Одна из них, что он вылезал из люка и ему передавалось оружие. Это невозможно. Также невозможно, что оружие было на переднем сидении. И третье показание, что оружие было на предохранителе тоже не соответствует. (...) У него пальцы были на крючке после выстрела. Если бы это было случайно, он бы выбросил оружие, после выстрела. Но он держал его в своих руках (...) Мы рассмотели все формы убийства, но после компьютерного моделирования и изучения траектории, пришли к таким выводам", - заключил специалист.

Главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве банкира Татишева, началось 16 февраля. Подсудимый полностью признал свою вину.

Показания в суде уже дали экс-директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыков,бывший коллега Токмади - Талгат Сеитов и начальник управления внутренней безопасности Султанбек Акпенбетов и видеооператор, которые работали в банке в начале 2000-х годов. О дне убийства Ержана Татишева также подробно рассказал личный охранник погибшего.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции по делу Муратхана Токмади в Шымкенте адвокат семьи Татишевых заявил о привлечении к расследованию данного уголовного дела иностранных экспертов.

Фото: bnews.kz