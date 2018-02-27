Сагадиев пообещал сделать свой следующий доклад стопроцентно на казахском языке

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев основную часть своего доклада делал на казахском, уточняя при этом на русском языке. Однако многие министры, выступившие на сегодняшнем заседании, говорили только на казахском языке, передает корреспондент Bnews.kz.

"Сегодня на заседании 95% моего доклада было на казахском языке, сейчас я делаю все, чтобы мой доклад был полностью на государственном языке. В следующий раз я сделаю доклад стопроцентно на казахском языке. Договорились?", - отметил Ерлан Сагадиев в кулуарах заседания.

В свою очередь, журналисты спросили, трудно ли делать доклады на казахском языке.

"Это же не начинается сразу. В следующий раз буду полностью говорить на государственном", - уточнил глава МОН РК.

В свою очередь, министр юстиции РК Марат Бекетаев также журналистам отметил, что ведомство готово перейти 100% на казахский язык.

Также председатель правления АО НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов ответил журналистам, что два года изучает казахский язык.

"Поручение есть поручение. Будем выполнять. Раньше доклады были половина на казахском, половина на русском. Сейчас будет только на казахском", - сказал Айдар Арифханов.

Фото BNews.kz