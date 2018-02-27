Уровнем школьного образования обеспокоен аким Восточно-Казахстанской области

Все средние учебные заведения двух больших городов Восточного Казахстана комплексно проверят. Такое поручение дал сегодня аким области Даниал Ахметов, который не доволен качеством знаний школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом учебном году высокие показатели по ЕНТ были не у учащихся областного центра и Семея, а у районных школьников. К примеру, в Аягозе два выпускника получили 138 баллов и вошли в восьмерку лучших по стране.

«Меня тревожит качество образования в Семее и Усть-Каменогорске. Еще раз поручаю акимам разобраться с самой системой образования. В Кокпектинском районе количество школ, где дети получили свыше 100 баллов на ЕНТ гораздо больше, чем в этих городах. Соответственно, сам уровень образованности преподавателей в этих двух городах значительно ниже, чем в районных центрах. Нам нужно создать комплексную комиссию, включить туда профессорско-преподавательский состав университета и проверит качество образовательного процесса в Усть-Каменогорске и Семее», - поручил сегодня глава региона, сообщили в пресс-службе акима.

Специальная группа начнет работу в ближайшие месяцы. В состав войдут также депутаты и представители различных структур. К слову, высокие показатели по ЕНТ в течение нескольких лет демонстрируют учащиеся Аягозского, Кокпектинского и Урджарского районов области.