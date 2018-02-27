Lexus рассекретил кроссовер UX

В преддверии Женевского автосалона 2018 года японская премиальная марка Lexus официально рассекретила новый серийный внедорожник UX, который окажется самым доступным автомобилем в линейке SUV.

Премиальная японская марка Lexus официально рассекретила новый серийный кроссовер UX. Мировая премьера автомобиля популярного сегмента SUV состоится в рамках Международного Женевского автосалона 2018 года.

Сразу скажем, что новый маленький серийный внедорожник Lexus UX, созданный по мотивам одноимённого концепта, получил более приземлённый дизайн экстерьера. Хотя, честно говоря, трудно было представить, что новая производственная модель будет полностью идентична футуристическому прототипу.

В целом дизайн нового серийного кросса Lexus UX выглядит мгновенно узнаваемым, благодаря фирменной решётке радиатора, квадратным колёсным аркам и другим стилистическим решениям, которые можно встретить только на машинах японского премиального бренда.

Достаточно необычное решение было использовано для головной оптики серийного внедорожника Lexus UX. В частности, если у всех других моделей марки она как бы разделена, то здесь она едина. Как отмечается в пресс-релизе, перед нами гибридная модификация Lexus UX 250h в более привлекательной спецификации F Sport.

Салон нового компактного кросса Lexus UX также в значительной степени отличается от внутреннего убранства одноимённого концепта. Тем не менее, здесь можно обнаружить полностью цифровую приборную панель и большой монитор информационно-развлекательной системы.

В компании рассказали, что новый, самый доступный внедорожник Lexus UX построен на «совершенно новой платформе». Однако подробная информация о новинке пока держится в секрете.

Помимо всего прочего, на мровом рынке новый «паркетник» Lexus UX призван частично заменить провалившийся гибридный хэтчбек Lexus CT 200h, который, мягко говоря, пользуется далеко не тем спросом, на который рассчитывало руководство японского бренда.

По предварительной информации, новая премиальная модель будет также доступна с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью около 170 л.с. В свою очередь, ориентировочная отдача гибридной установки составляет порядка 178 л.с. Кстати, ранее компания Lexus зарегистрировала названия UX 200, UX 250 и UX 250h.

В каких странах планируется продавать новый маленький вседорожник Lexus UX, пока неясно

Via livecars