Бекетаеву не понравился его портрет в департаменте юстиции в Караганде

Отвечая на вопросы журналистов, министр сказал, что этот портрет не был его инициативой и он такого приказа никому не давал.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев прокомментировал информацию о том, что карагандинские чиновники разместили его портрет у входа в кабинет, передает Sputnik Казахстан.

"Я не знаю этого начальника. Те фото, которые в интернете, я только это видел. Конечно, не понравилось", — сказал Бекетаев.

Вместе с тем, он призвал не заострять на этом инциденте внимание и рассказал, что ответственный секретарь дал поручение снять портрет.

Ранее карагандинская журналистка Ботагоз Омарова разместила на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала о портрете Бекетаева, размещенным у входа в приемную руководителя департамента юстиции Карагандинской области.

Фото facebook.com