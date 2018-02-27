Аким Алматы и мэр Тбилиси договорились укрепить сотрудничество между городами

В рамках рабочей поездки в Грузию аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с мэром Тбилиси Кахабером Каладзе. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере развития городской среды, торгово-экономических связей, обмена опытом и взаимодействия в области туризма, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

На встрече с мэром Тбилиси Бауыржан Байбек отметил, что в Алматы реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, большой инвестиционный потенциал для грузинских бизнесменов заложен в сферах логистики, туризма, а также реализации проекта «Smart city».

«Мы ознакомились с принципами формирования общественных пространств в Тбилиси, поскольку основной вектор развития Алматы проводится по принципу «Город для людей, а не для машин». В прошлом году нами была произведена модернизация трети исторического центра города, в текущем году мы планируем реконструировать еще столько же. Активно проводится транспортная реформа посредством обновления автобусного парка, развития велосипедной инфраструктуры и внедрения BRT. Готовится проект по строительству ЛРТ. Вместе с тем, нам интересен опыт Грузии в плане маркетинга, законодательных решений в туристической сфере, которую мы определили одним из новых драйверов экономики Алматы. В этом году исполняется 25 лет с момента подписания Соглашения о сотрудничестве между Алматы и Тбилиси, поэтому я уверен, что 2018 год станет новым витком в укреплении и активизации двусторонних отношений», - сказал аким Алматы.

В свою очередь мэр Тбилиси подчеркнул, что между двумя странами всегда были теплые и братские отношения, также отметив необходимость расширения сотрудничества между двумя городами. В ходе встречи Каха Каладзе выразил заинтересованность в ряде реализуемых в Алматы проектах в сфере устойчивого транспорта и утилизации твердых бытовых отходов.

«При высоких темпах развития мегаполисы сталкиваются с общими проблемами, среди которых увеличение количества частного автотранспорта, износ инженерных сетей, утилизация твердых бытовых отходов и др. Все это ведет к ухудшению экологии, поэтому для нас, как и для Алматы, важным аспектом является устойчивая система общественного транспорта. Сейчас автопарк Тбилиси насчитывает всего 700 автобусов, но мы продолжим его обновление. Кроме того, в ближайшие несколько лет мы планируем провести реконструкцию старого города. Я думаю, что на лицо большой потенциал сотрудничества и обмена опытом по всем этим направлениям», - сказал мэр Тбилиси.

Фото: акимат Алматы