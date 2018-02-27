Грузия и Казахстан заинтересованы в обмене опытом по развитию туризма 

В рамках рабочей поездки в Грузию аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с первым заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима южной столицы.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области туризма и улучшения бизнес-климата.

Сегодня Грузия занимает девятую позицию в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" и демонстрирует беспрецедентные сдвиги в развитии туристского направления. Только в 2017 году Грузию посетили более 7,5 млн туристов.

"Сегодня Казахстан входит в ТОП-10 стран, посетивших Грузию, в свою очередь много наших сограждан посещают Казахстан. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества и обмене опытом по развитию туристского кластера экономики", - отметил Дмитрий Кумсишвили.

В этот же день делегация Алматы ознакомилась с работой Дома Юстиции, где гражданам оказывается большой спектр государственных услуг по принципу одного окна. Отличительная черта учреждения в том, что ряд государственных услуг можно получить не выходя из автомобиля по системе Drive-thгu.

Следует отметить, что за 2017 год товарооборот между городом Алматы и Грузией увеличился на 14,5% по сравнению с 2016 годом. В городе действует 51 предприятие с участием грузинского капитала в сфере торговли, финансов, строительства, медицины и др.

Фото: акимат Алматы