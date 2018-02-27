В Астане состоится расширенная коллегия Минздрава РК по итогам 2017 года

28 февраля в Астане в Казмедиа орталығы под председательством министра здравоохранения РК Елжана Биртанова состоится расширенная Коллегия Министерства здравоохранения Республики Казахстан по итогам 2017 года.

Мероприятие пройдет с участием заместителя премьер-министра РК Ерболата Досаева, руководителей структурных подразделений МЗ РК, ведомств, члена Общественного Совета, руководителей управлений здравоохранения областей, городов Астана и Алматы, территориальных подразделений ведомств и подведомственных организаций.

На коллегии будут рассматриваться следующие вопросы: итоги деятельности Министерства за 2017 год и задачах на 2018 год, подготовки к внедрению ОСМС, цифровизации системы здравоохранения, совершенствование лекарственного обеспечения, совершенствование кадрового обеспечения, итоги проекта модернизации медицинского образования и науки, университетские клиники (планы на 2018 год) и другие.

Фото: zdravkrg.kz