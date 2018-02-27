Alpina представила свою версию кроссовера BMW X3

Немецкое ателье Alpina официально презентовало «заряженный» дизельный внедорожник XD3, построенный на базе модели BMW X3 нового поколения.

Всемирно известная компания Alpina, занимающаяся серьёзной модернизацией автомобилей немецкого бренда BMW, официально рассекретила свою версию нового компактного внедорожника X3. Автомобиль, получивший название Alpina XD3 и способный ускоряться с нуля до первой сотни за 4,9 секунды, поступит в продажу со второго квартала 2018 года.

Наши многочисленные европейские коллеги отмечают, что представленный автомобиль Alpina XD3 – это «заряженный» дизельный кроссовер BMW X3 M, который не выпускает компания BMW.

Дизельная технология может быть одной из самых грязных вещей, о которых вы можете говорить в наши дни, но это не значит, что клиенты не любят ее, особенно в Европе. И хотя BMW в настоящее время работает над гибридной и электрической версией последнего поколения X3, Alpina предоставила дизельному внедорожнику серьезное повышение мощности.

В моторном отсеке внедорожника BMW Alpina XD3 расположен модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый двигатель с двумя турбонагнетателями. Отдача силового агрегата составляет 333 лошадиные силы и 700 Нм крутящего момента. В стандартном исполнении эти показатели составляют: 249 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента.

Как уже отмечалось, с нуля до первой сотни представленный внедорожник BMW Alpina XD3 способен ускоряться всего за 4,9 секунды. Максимальная скорость достигает 158 миль в час (254 км/ч). Проще говоря, это один из самых быстрых, если не самых быстрых, дизельных внедорожников на рынке сегодня.

В компании отмечают, что автомобиль прошёл испытания по новому циклу WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure). Выброс СО2 составляет 238 грамм на километр. Примерный расход топлива – девять литров солярки на каждую сотню пути.

В оснащение дизельного внедорожника BMW Alpina XD3 входит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода AWD (BMW xDrive). Все узлы и агрегаты, как отметили в компании, были перенастроены, чтобы «иметь специальное распределение крутящего момента». Эта настройка, как утверждает тюнер, должна обеспечивать «нейтральную динамику движения и высокие уровни тяги».

Кроме этого, новый внедорожник BMW Alpina XD3 получил новую спортивную подвеску и активный задний дифференциал. В стандартное оснащение автомобиля входят 20-дюймовые «катки». В качестве опции клиенты смогут заказать 22-дюймовые колёса.

В пресс-центре компании Alpina рассказали, что в продажу новый дизельный кроссовер XD3 поступит не раньше второго квартала 2018 года. Подробная информация об оснащении модели будет озвучена ближе к запуску. При этом первые поставки планируется начать в начале 2019 года.

Via livecars