Участковые инспекторы Алматы раскрыли почти 7 тысяч преступлений

Участковые инспекторы Алматы раскрыли почти 7 тысяч преступлений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как отметили в полиции, основную нагрузку по профилактике преступности несут участковые инспекторы полиции. С их участием в минувшем году выявлено 6 995 преступлений, а также 65 243 административных правонарушений.

«Принимаются меры по достижению ежедневного контакта участковых инспекторов полиции с населением, проводятся ежеквартальные отчеты перед населением, постоянный мониторинг оперативной обстановки на территории обслуживания, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений на участке, для принятия мер административного характера по их устранению. Вместе с тем, участковыми инспекторами полиции осуществляется комплекс оперативно-профилактических мероприятий в отношении конкретных лиц, состоящих на профилактическом учете, от которых, судя по их образу жизни и поведению, можно ожидать совершения преступлений. В минувшем году поставлено на профилактический учет 3 757 человек», - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Кроме того, спикер отметил, что приоритетным направлением деятельности МПС также является повышение уровня доверия к работе полиции, проводится широкомасштабная разъяснительная работа среди граждан, вовлечение и участие их самих в охране общественного порядка.

«На сегодняшний день в городе функционирует 213 общественных формирований, общей численностью в 2 956 человек, а также 37 студенческих отрядов правопорядка численностью в 1 127 человек. Кроме того, в охране общественного порядка принимают активное участие 320 консьержей. Для сведения, в прошлом году участковыми инспекторами полиции были организованы и проведены 1 964 сходов с населением», - уточнил подполковник Байкенов.