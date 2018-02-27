В пилотных школах с обновленной программой средний балл качества образования вырос в два раза.

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев доложил о переходе на обновленное содержание в организациях среднего образования, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметил Ерлан Сагадиев, работа по переводу школьного образования на обновленное содержание стартовала. Данная работа проводится в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» и государственной программы образования и науки.

«Прежде чем внедрять обновленное содержание в общеобразовательные школы, мы апробировали ее в Назарбаев интеллектуальных школах, а затем в 30 пилотных школах», — сказал Ерлан Сагадиев.

По результатам апробации средний балл качества образования в пилотных школах вырос в два раза.

Переход на программы обновленного содержания осуществляется согласно графику. Так, в 2016–2017 учебном году на обновленное содержание перешли 1 классы, в 2017–2018 — 2, 5, 7 классы. В будущем 2018–2019 учебном году перейдут 3, 6, 8 классы.

С 1 января 2018 года увеличены на 30% должностные оклады учителей, перешедших на обучение по учебным программам обновленного содержания (1, 2, 5, 7 классов, с 1 сентября т.г. — 3, 6, 8 классов).

«Всего более 200 тысяч педагогов или 70% от всего числа казахстанских учителей получат в 2018 году повышенную зарплату», — проинформировал министр Ерлан Сагадиев.

Все мероприятия по нормативному и методологическому переходу на обновленное содержание образования осуществляются совместно с АОО «НИШ». На сегодня готовы новые государственные стандарты начального, основного и общего среднего образования. Утверждены типовые учебные планы и программы, разработаны учебники. Внедряется критериальная система оценивания.

Разработаны и внедрены учебники для 1, 2, 5 и 7 классов. На уровне начального образования вводятся единые базовые учебники. В 2018-2019 гг. будут внедрены учебники для 3, 6 и 8 классов. На портале «Общественная оценка» размещены макеты учебников для 3, 6 и 8 классов.

«Мы купили баннеры на самых популярных сайтах, разместили на них общественную экспертизу учебников. Ссылку направили всем 300 тысячам учителям, директорам школ, 2 млн родителям. Сегодня в день более 20 тысяч человек выходят на экспертизу учебников», — отметил министр.

Что касается закупа учебников, отменена норма по обязательному закупу учебников раз в четыре года. Лишь в случае значительных изменений стандартов образования и программ обучения книги будут перевыпускаться.

По словам Ерлана Сагадиева, акиматы вправе закупать лишь необходимое количество учебников. Типографии в обязательном порядке будут предоставлять электронную версию учебников.

В марте будет сформирован список учебников на следующий учебный год, в апреле акиматы начнут закупать их.

«В рамках перехода на обновленное содержание мы обеспечиваем учителей цифровыми образовательными ресурсами. На сегодняшний день 100% школ имеют доступ к цифровым ресурсам», — отметил Ерлан Сагадиев.

Ежегодно 75 тысяч учителей будут проходить курсы повышения квалификации.

В заключение Ерлан Сагадиев сообщил, что в графике перехода на обновленное содержание произошли изменения. Изначально программу обновленного содержания в 0 классе планировалось внедрить в 2019 году. Сегодня единая программа и график подготовки учителей готов, учебники прошли экспертизу. Но все они на кириллице. Теперь необходимо напечатать учебники для почти 400 тысяч учащихся 0 классов.

«В связи с переходом на латинскую графику считаем целесообразным печатать данные учебники сразу на латинице. Это будет выгодно и в финансовом плане. Для подготовки новых учебников, проведения экспертизы, апробации, подготовки учителей нужно время. Поэтому на нулевые классы перейдем в 2020 году. Такие изменения внесены в новую государственную программу», — сказал Ерлан Сагадиев.

Также в ходе рассмотрения данного вопроса выступили акимы Кызылординской области — К. Кушербаев, Костанайской — А. Мухамбетов, директор школы-лицея № 38 г. Усть-Каменогорска И. Чернышова.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-Министр РК Бактыжан Сагинтаев отметил, что в Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года особое внимание уделено развитию человеческого капитала через систему образования.

«Поручение Главы государства исполняется в соответствии с 76 и 79 шагами Плана нации «100 конкретных шагов». Мы видим первые результаты — готовятся новые программы и учебники, увеличивается заработная плата учителей. Все это безусловно повлияет на качество образования», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Вместе с тем, Бакытжан Сагинтаев отметил, что наблюдается недопонимание общественностью всех происходящих процессов в сфере образования. Звучит критика со стороны родителей учеников и депутатов Парламента.

«Споры вызывает качество проведения этих реформ, их последовательность, ситуация с учебниками, по которым из года в год проблемы повторяются. Ерлан Кенжегалиевич, Вы несете персональную ответственность за реализацию поставленных задач», — подчеркнул Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев.

В этой связи, Бакытжан Сагинтаев поручил пересмотреть подходы к работе, при этом важно учитывать мнение учителей и общественности, широко обсуждать принимаемые новшества и находить компромиссы.

Также министерству образования и науки совместно с министерством информации и коммуникаций поручено усилить информационно-разъяснительную работу по проводимым реформам.

Координация вопроса за заместителем Премьер-Министра Ерболатом Досаевым.

Фото: primeminister.kz