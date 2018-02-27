Рождение ребёнка делает клетки матери "старше" на 11 лет

Беременность и роды приводят к значительным изменения в организме женщины (например, изменяют структуру мозга). Однако долгосрочные последствия некоторых изменений могут быть куда серьёзнее, чем считалось раньше, сообщают Vesti.ru.

По словам американских учёных, у рожениц наблюдается значительное ускорение клеточного старения, показателем которого является длина теломер. Поясним, что клетки человеческого тела содержат 23 пары хромосом, каждая с четырьмя теломерами. Они как бы накрывают концевые участки хромосом, защищая ДНК от повреждений, подобно пластиковому наконечнику на конце шнурка, который предотвращает распутывание нитей.

Процессы старения, происходящие в организме человека, напрямую зависят от длины его теломер – её можно назвать настоящим показателем биологического возраста. Например, короткие теломеры связаны с метаболическим синдромом, нейродегенеративными и другими хроническими заболеваниями, а также сильным стрессом.

Команда под руководством Анны Поллак (Anna Pollack) из Университета Джорджа Мейсона решила изучить, как изменяются теломеры в клетках женского организма после родов. Эксперты изучили ДНК двух тысяч женщин репродуктивного возраста, часть которых уже успела родить ребёнка, а часть – ещё нет.

Результаты, по словам Поллак, просто ошеломили учёных: оказалось, что теломеры матерей на 4,2% короче по сравнению с теломерами нерожавших женщин. В данном контексте это очень большая разница (в среднем 116 пар оснований), и она указывает на сильное ускорение процессов старения.

Авторы поясняют, что такое укорачивание теломер сравнимо с 11 годами ускоренного клеточного старения. Тем временем "стоимость" курения в эквиваленте клеточного старения составляет 4,6 года, а "стоимость" ожирения оценивается в 8,8 года.

Специалисты отмечают, что в работе учитывали множество факторов, которые могли бы так или иначе повлиять на результаты – возраст, этническая принадлежность, наличие вредных привычек, уровень образования и так далее.

Однако всё это не сыграло такой важной роли, как наличие нескольких детей. Так, у женщин с четырьмя или пятью детьми теломеры были короче, чем у тех, кто родил двух или трёх детей, уточняет Поллак.

Впрочем, её команда отмечает, что о причинах и следствиях таких изменений говорить пока что рано. Эта работа, опубликованная в издании Human Reproduction, указывает лишь на взаимосвязь длины теломер и родов, но не более того.

Среди возможных причин такого изменения самой очевидной является сильный стресс, связанный с ожиданием, родами и уходом за ребёнком, добавляют авторы. Также они подчёркивают, что их данные не стоит рассматривать как предостережение для будущих матерей. Предстоит ещё много работы, прежде чем результаты можно будет интерпретировать.

Кроме того, не все специалисты согласны с выводами команды: некоторые считают, что сравнение с 11 годами клеточного старения сильно преувеличено и речь идёт о 3-5 годах.

Напомним, что ранее исследователи рассказали о ещё одной важной взаимосвязи: оказалось, что женщины с лишним весом чаще других рожают биологически более старых детей.

Также учёные выяснили, что теломеры человека можно удлинить.

Фото: Profile/pixabay.com