Энтузиаст оснастил Honda Accord электроприводом Tesla

Да, на вид старушке около сорока лет, но благодаря своей «начинке» она разгоняется до ста километров в час всего за 2,7 секунды.

Джим Белозик владеет небольшой компанией ShortStack, которая разрабатывает программное обеспечение. В свободное время Джим любит мастерить что-нибудь у себя в гараже или ковыряться в автомобилях. Его последний эксперимент называется Teslonda — Honda Accord 1981 года, оснащённая электроприводом Tesla и батареей от Chevy volt. Да, на вид старушке около сорока лет, но благодаря своей «начинке» она разгоняется до ста километров в час всего за 2,7 секунды, сообщает hi-news.ru.

«Эта Honda была куплена уже давно, но я почти не ездил на ней. В определённый момент мне пришла в голову идея её как-то модернизировать, доработать. И я подумал, что было бы круто воткнуть туда электрический двигатель», — рассказывает энтузиаст сайту Elektrek.

Джим очень любил экспериментировать с хотродами, подвергая их различным модификациям, поэтому превращение старенькой «Хонды» в электромобиль стало для него своего рода следующим шагом. Со временем энтузиаст планирует уменьшить время разгона до ста километров в час с 2,7 секунды до 2,5 секунды и собирается доработать салон автомобиля, оснастив его бортовым компьютером и дисплеем из Tesla, пока же Джим рассекает на своей «Хонде» по-стариковски, регулярно поглядывая на старую приборную панель.