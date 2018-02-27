Это было убийство, стреляли в голову с заднего сиденья - эксперт о гибели Татишева

Зарубежные криминалисты изучили все версии следствия и установили, что смерть Ержана Татишева наступила в результате намеренного убийства.

В суде по делу об убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева выступили криминалисты из США Ирис Дейлли и Скот Майкл Перкинск. Они создали реконструкцию смерти банкира, благодаря которой смогли точно установить, что Татишева убили намеренно, передает корреспондент BNews.kz.

По словам Ирис Дейлли, компьютерное моделирование момента убийства Татишева было составлено на основании предоставленной информации по делу.

"Я проанализировала позицию водителя, основывалась на информации вскрытия (Татишева - прим. ред.) и сопоставила с моделью, чтобы определить, кто из троих людей, находящихся в машине, мог выстрелить. Мой вывод – из этого оружия стреляли с заднего сиденья в голову водителя. Водитель не мог сам застрелиться и третий пассажир тоже не мог совершить выстрел", - рассказала в суде она.

Эксперт подчеркнула, что расстояние между ранением убитого и дулом оружия составляло от 6 до 12 сантиметров. Такие выводы Дейлли сделала используя личный 20-летний опыт криминалиста, фотографии, видео и доклады, приобщённые к делу. Кроме того, изучив следы крови и позицию оружия, Дейлли определила, что выстрел был произведен именно с заднего сидения.

"Из оружия стрелял человек, который сидел на заднем сидении... Пуля вылетела прямо, и позиция головы водителя должна была находиться перед оружием. Большое количество крови вылетело с левой стороны", - сказала Ирис Дейлли.

Сопоставив все известные факты, криминалист отметила, что происшествие не могло быть непреднамеренным.

"Я пришла к тому, что лучшее определение этому - убийство. Я посмотрела все доказательства неумышленного, самопроизвольного убийства и не нашла ничего... По моим показаниям, кто-то держал оружие и нажимал на курок. Оружие не может выстрелить само. Никаких других физических воздействий не могло произойти, кроме нажатия пальцем", - заключила она.

Её коллега Скот Майкл Перкинск заверил, что им изучались все возможные версии следствия.

"Мы посмотрели на ситуацию с разных сторон и возможностей. Мы сделали в машине "Тойота Ланд Крузер" реконструкцию происшествия, посмотрели показания людей, которые выжили в тот день, видели оружие, из которого был произведён выстрел . Собрав все это, мы определились, что возможно было случиться в транспорте и что невозможно . Первое, что мы исследовали, это кровяные пятна внутри машины... Мы определили, что из оружия никак не мог выстрелить сам пострадавший или сидевший рядом. Выстрел был произведён с заднего сидения. По следам крови на приборах и на солнцезащитнике мы определи, что выстрел произошёл именно сзади", - сказал в суде Скот Майкл Перкинск.

Он подчеркнул, что оружие, из которого произошёл выстрел, было исправным. Неразгаданным для криминалиста остался лишь вопрос о том, почему Токмади позвал на охоту третьего человека, тогда как обычно они охотились вдвоём с Татишевым.

"В это утро обвиняемый хотел пригласить ещё одного человека. Это было необычно. Они обычно ходили на охоту вдвоём, а в это утро захотел позвать ещё одного человека", - усомнился Перкинск.

Адвокат потерпевшей стороны Евгений Яворский после допроса зарубежных специалистов отметил, что семья Татишева удовлетворена экспертизой, которую проводили независимые специалисты. Он подчеркнул, что ранее были проведены четыре экспертизы, которые противоречили друг другу. Чтобы исключить противоречия, сторона пригласила независимых криминалистов из США.

"Они исключили, что кроме Токмади кто-то еще мог сделать тот роковой выстрел. Мы довольны тем, что суд разрешил допросить их", - сказал после процесса Яворский.

Ранее криминалист Майкл Патрик Мерфи рассказал о проведенных экспертизах в ходе расследования дела. Мерфи исключил возможность самопроизвольного выстрела оружия, из которого убили Татишева. По мнению эксперта, Муратхан Токмади намерено нацелил оружие на жертву.

Напомним, ранее на пресс-конференции по делу Муратхана Токмади в Шымкенте адвокат семьи Татишевых заявил о привлечении к расследованию данного уголовного дела иностранных экспертов.

Главное судебное разбирательство по делу Муратхана Томади, которого обвиняют в убийстве банкира Татишева, началось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области 16 февраля. Подсудимый полностью признал свою вину.Муратхан Токмади обвиняется в убийстве известного банкира Ержана Татишева по статье 96 части 2 пунктам "ж" и "з" (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК РК редакции 1997 года.

Фото bnews.kz