Проблемы заочного производства в гражданском процессе

Институт заочного производства по замыслу законодателя призван повысить ответственность сторон за свои действия, предотвратить волокиту и злоупотребления ответчиком своими процессуальными правами.

Среди процессуалистов роль института заочного производства в гражданском процессуальном праве оценивается неоднозначно.

Противники введения рассматриваемого института считают, что в современной судебной практике институт заочного производства зачастую не только не ускоряет, но даже затягивает защиту нарушенных или оспариваемых прав граждан и организаций.

Противники данного института, отрицая значимость института заочного производства, не предлагают взамен каких-либо объективно возможных с точки зрения их юридической и экономической обоснованности вариантов решения проблемы неявки в суд ответчика, не заинтересованного, как правило, в оперативности решения возникшего спора (возврат долга, исполнение солидарных обязательств поручителями, признание сделки недействительной, выселение и т.д.).

Данная проблема значительно серьезнее и вызвана недостаточной разработанностью института заочного производства и отсутствием единообразия в вопросах толкования его норм. То, что данный институт необходим и действительно способствует оптимизации гражданского судопроизводства, не должно вызывать никаких сомнений.

Проблемы рассматриваемого института должны быть сведены к задаче более четкой разработки положений, регламентирующих процедуру вынесения заочного решения.

В теории гражданского процесса и мировой практике существуют различные модели института заочного производства. Они различаются в зависимости от того, кто наделен правом на заочное производство:

1) это право принадлежит обеим сторонам;

2) этим правом наделен только истец;

3) это право не принадлежит ни одной из сторон.

В действующем казахстанском законодательстве действует вторая модель. Закон предоставляет возможность вынесения заочного решения только в отсутствие ответчика, не устанавливая возможность рассмотрения судом дела в заочном производстве в случае неявки истца. При этом случаи неявки надлежаще извещенного истца в судебное заседание без указания причин в законе вообще не урегулированы, истец может не являться в судебное заседание, и при этом закон не устанавливает для него негативных последствий как для ответчика. Только в случае, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по существу, суд оставляет заявление истца без рассмотрения (ст. 249 ГПК). Однако ст. 250 ГПК предоставляет истцу возможность возобновить процесс путем подачи ходатайства об отмене определения, которым заявление оставлено без рассмотрения. Указанное ходатайство не оплачивается госпошлиной. В случае удовлетворения ходатайства истца суд выносит определение об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения и возобновлении производства по делу, назначает день и время нового судебного разбирательства. Вполне возможно, что истец снова не явится в заседание суда. Как должен поступить суд в такой ситуации? Будет ли такая неявка истца считаться вторичной? Действующее гражданское процессуальное законодательство РК не дает ответа на этот вопрос.

Согласно части 1 статьи 264 ГПК РК ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение пяти дней с момента получения им копии решения. Названное заявление не подлежит оплате государственной пошлиной. Закон фактически ставит ответчика в привилегированное по сравнению с истцом положение: он имеет не только два способа обжалования, но и льготу в оплате государственной пошлины при выборе упрощенного порядка обжалования. На практике это способствует злоупотреблению ответчиком своими правами. В этой связи было бы правильным предусмотреть обязанность ответчика уплачивать государственную пошлину при подаче заявления об отмене заочного решения. Данное положение позволило бы, если не полностью предотвратить, то в определенной степени ограничить злоупотребления процессуальными правами со стороны недобросовестных ответчиков.

ГПК РК не устанавливает оснований к отказу в принятии заявления об отмене заочного решения. Означает ли это, что судья не вправе отказать в принятии заявления и обязан принять его в любом случае? Вряд ли с этим можно согласиться. Поскольку заявление об отмене заочного решения может быть подано только ответчиком, то в случае подачи его истцом судья должен отказать в принятии заявления.

Согласно статье 267 ГПК РК заявление об отмене заочного решения рассматривается судом в судебном заседании в течение десяти дней с момента его поступления в суд. Неявка лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению заявления.

Это означает, что суд может приступить к рассмотрению и разрешению вопроса лишь при наличии доказательств, свидетельствующих о надлежащем извещении всех лиц, участвующих в деле. Вместе с тем установленный срок не соответствует реальным возможностям направления и получения извещений о времени и месте судебного заседания, поэтому велика вероятность того, что извещения будут получены адресатами уже после рассмотрения указанного вопроса. Выход из этой ситуации видится в следующем. Необходимо либо увеличить срок для рассмотрения заявления об отмене заочного решения, либо предусмотреть в данном случае определенный способ извещения участвующих в деле лиц, либо отнести разрешение вопроса об удовлетворении заявления на единоличное рассмотрение судьи без назначения судебного заседания

К числу проблем заочного производства также следует отнести случаи множественности субъектов на стороне истца. Нормы ГПК РК регулируют только случаи вынесения заочного решения при соучастии на стороне ответчика. Возможность вынесения заочного решения при участии в деле нескольких истцов законом не предусматривается. Соучастие на стороне истца представляется сложным в связи с тем, что именно истцом должно быть дано согласие на рассмотрение дела по существу в порядке заочного производства. Если в деле участвует несколько истцов, то требуется выяснение мнения относительно заочного рассмотрения каждого из них. При этом, если кто-либо из истцов возражает против рассмотрения дела в отсутствие ответчика, суд не вправе рассматривать дело в заочном производстве.

Судья Алматинского

районного суда г.Астаны Спандиярова С.Т.