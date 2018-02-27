В Астане гвардейцы спасли ребенка из горящей машины

26 февраля около 20 часов вечера войсковой наряд, в составе начальника рядового Темирлана Алимкула и патрульных рядовых Беимбета Муратулы и Магжана Айдарханова, продвигаясь по маршруту патрулирования по улице Алтынсарина, заметил возгорание автомобиля марки «Volkswagen Passat», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службуНациональной гвардии РК.

Оценив обстановку рядовой Алимкул своевременно доложил о происшествии начальнику патрульной группы сержанту Кизату Пшембаеву, дежурному по войсковому наряду старшему лейтенанту Ерболу Жумину.

После чего был вызван пожарный наряд.

До прибытия пожарной службы личный состав организовал оцепление места происшествия и принимал меры по тушению пожара. Устранили возгорание машины, используя огнетушители с гражданских машин.

В машине находилась внучка владельца авто, которую бойцы вынесли незамедлительно.