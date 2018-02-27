Избиение ребенка воспитателем в специнтернате должно рассматриваться как пытки - эксперт

Представительство Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии выражает озабоченность и тревогу в связи с избиением ребенка воспитателем в Жайсанском специнтернате для умственно отсталых детей, которое произошло 16 февраля 2018 года, сообщает Zakon.kz.

- Избиение ребенка с особенностями развития в Жайсанском специнтернате является вопиющим проявлением жестокости и должно рассматриваться как пытки в отношении несовершеннолетнего, - заявил региональный директор Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии, секретарь Координационного совета детской мониторинговой группы при Уполномоченном по правам ребенка Азамат Шамбилов. - Члены Мониторинговой группы Уполномоченного по правам ребенка РК немедленно выехали на место происшествия и выяснили, что ребенка ударил воспитатель, который был принят на работу 2,5 месяца назад и уволился после ссоры и нанесения удара воспитаннику.

По мнению Шамбилова, данный факт доказывает необходимость специального обучения и особой подготовки всех людей, которые работают с детьми, находящимися в закрытых детских учреждениях, а также с детьми с особыми потребностями и особенностями развития. «На сегодняшний день отсутствуют эффективные механизмы и инструменты расследования жалоб и пыток, что оставляет безнаказанными большое количество сотрудников, применяющих насилие в отношении людей в закрытых учреждениях», - говорит Азамат Шамбилов и предлагает ввести в систему подготовки кадров прохождение специальных курсов и получение сертификата по психолого-социальной подготовке для работы с детьми, без которого ни один человек не должен получать доступ к детям. Он надеется, что виновник, поднявший руку на умственно отсталого ребенка, являясь его воспитателем, будет наказан.

«Следует отметить, что безнаказанность за применение пыток широко распространена и требует должного внимания. Центральным элементом борьбы с насилием является то, что дети должны быть услышаны, а их доводы - восприниматься всерьез. У детей должны быть в распоряжении безопасные способы подачи конфиденциальной жалобы во всех детских учреждениях», - считает региональный директор PRI.

Торгын Нурсеитова