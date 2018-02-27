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5-летний мальчик скончался после удаления аппендицита в Атырау

27 февраля 2018, 16:04

В настоящее время назначен ряд экспертиз.

Несчастный случай произошел 26 февраля в 19.00 в детской областной больнице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Об этом сообщил заведующий детской областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ.

-Это произошло вчера вечером, мальчику была проведена операция по удалению слепой кишки, или аппендицита, к несчастью, анестезия дала осложнение, это одна из ожидаемых реакций организма, и ребенок умер. В настоящее время назначен ряд экспертиз, - рассказал Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ.

Другие подробности несчастного случая заведующий медучреждения отказался комментировать до полного завершения расследования дела. Нужно отметить, что мальчик - житель г.Атырау.

Ерлан ОМАРОВ

Фото: sensum.club.ru


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