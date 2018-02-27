Буйного авиапассажира примотали скотчем к креслу

Мужчина нарушал порядок, своевольно перемещался по салону, на замечания бортпроводников не реагировал, оскорблял экипаж и других пассажиров.

С рейса Екатеринбург-Благовещенск сняли нетрезвого гражданина Белоруссии, сообщают Vesti.ru.

Чтобы утихомирить мужчину, который своими действиями угрожал безопасности полета, пассажирам пришлось примотать его скотчем к креслу и заклеить рот – эти кадры сегодня попали в Сеть.

Мужчина нарушал порядок, своевольно перемещался по салону, на замечания бортпроводников не реагировал, оскорблял экипаж и других пассажиров.

На земле дебошира передали в руки сотрудников забайкальского управления МВД на транспорте. Суд арестовал его на 12 суток.