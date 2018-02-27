Буйного авиапассажира примотали скотчем к креслу
Мужчина нарушал порядок, своевольно перемещался по салону, на замечания бортпроводников не реагировал, оскорблял экипаж и других пассажиров.
С рейса Екатеринбург-Благовещенск сняли нетрезвого гражданина Белоруссии, сообщают Vesti.ru.
Чтобы утихомирить мужчину, который своими действиями угрожал безопасности полета, пассажирам пришлось примотать его скотчем к креслу и заклеить рот – эти кадры сегодня попали в Сеть.
Мужчина нарушал порядок, своевольно перемещался по салону, на замечания бортпроводников не реагировал, оскорблял экипаж и других пассажиров.
На земле дебошира передали в руки сотрудников забайкальского управления МВД на транспорте. Суд арестовал его на 12 суток.
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