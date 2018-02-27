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Курс доллара сложился на уровне 318 тенге

27 февраля 2018, 16:14

В обменниках доллар покупают/продают за 318,5-319,5 тенге, евро - за 392,5-395,5 тенге, рубль - за 5,7-5,77 тенге.

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 318,75 тенге. Курс по итогам обеих сессии сложился на отметке 318,68 тенге. Отметим, в утренней сессии курс доллара достиг 8-месячного максимума с июня 2017 года.

В обменниках доллар покупают/продают за 318,5-319,5 тенге, евро - за 392,5-395,5 тенге, рубль - за 5,7-5,77 тенге.

Фото: azisait.kz.


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