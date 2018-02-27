Кыргызскую банкноту признали самой красивой в Европе и СНГ

Памятная банкнота номиналом 2000 сом выпущена в обращение 17 ноября 2017 года и посвящена сразу нескольким важным событиям в истории страны.

Памятная банкнота номиналом 2000 сом стала победителем престижного международного конкурса «Лучшая региональная банкнота 2018 года» среди стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт нацбанка КР.

Памятная банкнота номиналом 2000 сом выпущена в обращение 17 ноября 2017 года и посвящена сразу нескольким важным событиям в истории страны: 25-летию независимости Кыргызской Республики, 25-летию образования Национального банка Кыргызской Республики и 25-летию введения национальной валюты.

Награда «Лучшая региональная банкнота года» присуждается за выдающиеся достижения в области дизайна, использования современных защитных элементов в контексте художественного оформления, а также технологической оснащенности и защищенности банкноты. При этом, особое внимание уделяется отражению культурного наследия, а также актуальности общего дизайна и символики страны-эмитента.

На высшую награду претендовали также банкноты России номиналами 200 и 2000 рублей, памятная банкнота Армении номиналом 500 драм, памятная банкнота Польши номиналом 500 злотых, а также банкнота Грузии номиналом 5 лари.

Конкурс на лучшую региональную банкноту года проводился в рамках ежегодной международной конференции по высокозащищенной печати (High Security Printing), которая прошла 19-21 февраля 2018 г. в г. Варшава, Республика Польша. High Security Printing – это крупнейшая региональная ежегодная конференция, посвященная вопросам производства, печати, защитным элементам банкнот и других ценных бумаг.