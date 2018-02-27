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Cпецоперация Турции в Сирии не повлияет на отдых казахстанских туристов

27 февраля 2018, 16:20

Какие-либо меры ужесточения безопасности введены не будут.

Ужесточать меры безопасности в преддверии нового туристического сезона в Турции для казахстанцев не будут, заявил посол Турции в Казахстане Невзат Уянык, передает Sputnik Казахстан.

20 января текущего года в провинции Африн на северо-западе Сирии турецкие вооруженные силы начали военную операцию "Оливковая ветвь" в целях обеспечения безопасности и стабильности границ региона, а также для нейтрализации террористов.

Во время прошедшего в Астане брифинга журналисты поинтересовались у турецкого посла, будут ли в связи с проведением спецоперации введены какие-либо меры ужесточения для туристов, планирующих летний отпуск в Турции.

"Наша страна является одним из самых безопасных направлений для туристов. Та решимость, которую проявляет Турция в борьбе с терроризмом, проявляется не только в пограничных регионах, но и на территории всей Турции. Мы ждем всех наших казахстанских братьев и туристов со всех других стран к нам в гости", — сказал Невзат Уянык, отвечая на вопрос.

Посол уточнил, что в течение последних двух лет в Турции не было зарегистрировано серьезных террористических угроз, и уточнил, что в преддверии нового турсезона гостей Турции не ожидают дополнительные процедуры по обеспечению мер безопасности, кроме уже имеющихся.

Фото pro2017god.com


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