Казахстанцы смогут контролировать расход бюджетных средств

Запуск данной инициативы впервые был озвучен председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым на итоговой коллегии ведомства в конце января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

По словам представителя Агентства, принимаются меры по расширению перечня сведений, размещаемых госорганами по вопросам выделения и освоения бюджетных средств.

При этом данные представляются в максимально доступной и понятной для граждан форме.

«Благодаря приложению «Qamqor», поступающие через него обращения автоматически направляются в уполномоченный орган. Для возможности осуществления непосредственно мониторинга хода строительства и приема сообщений от граждан на местах значительно расширена сеть Специальной мониторинговой группы. Так, недавно создана сеть мониторинговых групп на городских и районных уровнях. Жители отделенных районов и сельских округов имеют возможность непосредственно через созданные районные группы мониторить ход строительства социальных объектов, автомобильных дорог и другое», - говорится в сообщения.

Институты общественного контроля созданы во всех районах страны, включая представителей самых отдаленных сельских округов.

Такая схема взаимодействия с гражданами позволит охватить общественным контролем выделяемые из бюджета средства.

По словам общественного деятеля Айгуль Соловьевой, ожидается, что гражданам будет открыт доступ к информации о детальном содержании закупок, вплоть до диаметра щебенки, используемой при строительстве дорог и других подробных деталей. Запуск проекта даст возможность казахстанцам знать не только где и на что выделяются средства, но и то из чего состоят закупаемые работы и услуги.

«В карте общественного контроля предусмотрено использование социальных сетей, как мост между госорганом и населением», - отметил президент Альянса блогеров Казахстана Галым Байтук. - Такая работа ведется впервые, и я призываю своих коллег, блогеров и активных пользователей социальных сетей использовать такую возможность и сообщать о фактах коррупции».

Представители Агентства также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством граждане, сообщившие о подтвердившихся фактах коррупции, поощряются суммой от 30 до 100 МРП.

Резюмируя мероприятие, член Специальной мониторинговой группы - ректор КазГЮУ Талгат Нарикбаев отметил о правовом нигилизме как одного из факторов предотвращения коррупции. Если человек не знает о своих правах, он не будет их отстаивать.

В этом ключе университетом совместно с Агентством разработано специальное приложение телеграмм-бот «ЮрСоветник», бесплатно консультирующий граждан по вопросам взаимодействия с госорганами в автоматическом режиме.

Данное приложение на доступном языке, поэтапно разъясняет, что нужно делать в той или иной ситуации.

К примеру, по какой причине инспекторы ДПС могут остановить ваш автомобиль и какие действия являются правомерными с их стороны и мн. другое.