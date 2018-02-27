Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению

Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Соглашение было подписано 11 июля 2016 года в городе Бангкоке.

Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) было учреждено во исполнение резолюции 63/260 Генеральной Ассамблеи ООН от 24 декабря 2008 года, а также с целью реализации поручения главы государства о формировании в Алматы Международного Хаба многосторонней дипломатии и статьи 8 Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно учреждения Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана от 4 мая 2011 года.

Соглашение способствует обеспечению функционирования Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии в городе Алматы, официальное открытие которого состоялось в ноябре 2013 года.

Также соглашение призвано укрепить сотрудничество Казахстана с ЭСКАТО в рамках осуществления совместных проектов в транзитно-торговой, водной и энергетической областях и позволит казахстанской стороне получать ежегодную отчетность от отделения об использовании нашего взноса, выделяемого на работу отделения и осуществление некоторых программ.