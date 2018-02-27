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Утверждены критерии отнесения товаров, в том числе подакцизных товаров к импортируемым в целях предпринимательской деятельности

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 104 «Об утверждении критерия отнесения товаров, в том числе подакцизных товаров к импортируемым в целях предпринимательской деятельности» (не введен в действие)

В соответствии с подпунктом 2) статьи 438 и пунктом 2 статьи 461 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены следующие критерии отнесения товаров, в том числе подакцизных товаров к импортируемым в целях предпринимательской деятельности физическими лицами:

отгрузка и (или) передача товаров, выполнение работ, оказание услуг с целью продажи, обмена, безвозмездной передачи, а также передача заложенных товаров залогодержателю, превышающие за календарный год 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете и действующий па 1 января соответствующего финансового года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

27 февраля 2018, 16:33
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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