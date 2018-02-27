Талые воды топят поселок под Алматы

По данным ДЧС региона в Карасайском районе произошло подтопление 82 дворовых территорий.

Жители поселка Кыргауылды (Карасайский район Алматинской области) прислали в редакцию Zakon.kz видео, на котором талые воды с гор подтапливают дома и дороги.

"Находимся в 3 километрах от черты города. Нас топит второй день. Вчера приезжал аким. Это происходит из года в год... ...Люди отпрашиваются с работы и скорее сюда, спасаемся своими силами", - рассказала жительница поселка.

По ее словам, талыми горными водами топит западную сторону, где располагаются новостройки. Ситуацию усложнил начавшийся сегодня дождь.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что в Карасайском районе в результате таяния снега в четырех населённых пунктах произошло подтопление 82 дворовых территорий: Каскелен - 28, с.Батан - 34, с.Кыргауылды - 5, с.Абай - 15.

26 февраля в устранении последствий подтоплений были задействованы 175 человек: 84 человека с местных исполнительных органов, 61 человек от ДЧС области, прочих организаций 10 человек. Задействовано 42 единицы техники.

В настоящее время во всех районах формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

В свою очередь, Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупредил, что в ближайшие двое суток 28 февраля – 1 марта на отдельных низкогорных реках Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.