Мошенники из РФ обманули казахстанцев с поставкой нефтесырья

Казахстанские фирмы попались на уловку мошенников из Уфы, которые заключали контракты на поставку нефтесырья. Об этом сообщает Bashinform.

Приговор по уголовному делу вынесен в отношении четырех уфимцев в возрасте от 31 до 62 лет и 33-летнего жителя Набережных Челнов. С 2014 по 2015 годы фигуранты уголовного дела вводили в заблуждение контрагентов о возможности поставки нефтепродуктов от известных нефтеперерабатывающих заводов.

Злоумышленники, не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, заключили с заинтересованными физическими и юридическими лицами контракты на поставку нефтесырья. Общая сумма сделок составила более 60 млн рублей. Среди потерпевших оказались фирмы из Казахстана и Таджикистана.

В зависимости от роли и степени участия граждане признаны виновными по статье "мошенничество". Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет условно с испытательным сроком от двух до пяти лет. Также суд обязал их выплатить потерпевшим сумму причиненного ущерба.

Подсудимые не признали свою вину. Прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости назначенного наказания.

Фото: bashinform.ru.