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Мошенники из РФ обманули казахстанцев с поставкой нефтесырья

27 февраля 2018, 16:47

Общая сумма сделок составила более 60 млн рублей.

Казахстанские фирмы попались на уловку мошенников из Уфы, которые заключали контракты на поставку нефтесырья. Об этом сообщает Bashinform.

Приговор по уголовному делу вынесен в отношении четырех уфимцев в возрасте от 31 до 62 лет и 33-летнего жителя Набережных Челнов. С 2014 по 2015 годы фигуранты уголовного дела вводили в заблуждение контрагентов о возможности поставки нефтепродуктов от известных нефтеперерабатывающих заводов.

Злоумышленники, не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, заключили с заинтересованными физическими и юридическими лицами контракты на поставку нефтесырья. Общая сумма сделок составила более 60 млн рублей. Среди потерпевших оказались фирмы из Казахстана и Таджикистана.

В зависимости от роли и степени участия граждане признаны виновными по статье "мошенничество". Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет условно с испытательным сроком от двух до пяти лет. Также суд обязал их выплатить потерпевшим сумму причиненного ущерба.

Подсудимые не признали свою вину. Прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости назначенного наказания.

Фото: bashinform.ru.


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